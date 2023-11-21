В Ярославле за участие в СВО досрочно вышел на свободу член банды сатанистов, убивавший подростков

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Сатанист Николай Оголобяк, известный жестокими ритуальными убийствами подростков, был помилован и выпущен на свободу за участие в СВО.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает издание 76. ru, в Ярославле вышел из тюрьмы член банды сатанистов Николай Оголобяк. который совершал убийсва с особой жестокостью. Он должен был отбывать срок до 2030 года, однако принял участие в СВО и получил свободу.

Полгода назад Оголобяк стал членом подразделения "Шторм Z", состоящего из заключённых. На СВО он получил ранение и инвалидность, а затем был помилован.

Отец Оголобяка сообщил, что сын 2 ноября вернулся домой с госпиталя и сейчас проживает с матерью.