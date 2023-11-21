Сатанист Николай Оголобяк, известный жестокими ритуальными убийствами подростков, был помилован и выпущен на свободу за участие в СВО.
Как сообщает издание 76. ru, в Ярославле вышел из тюрьмы член банды сатанистов Николай Оголобяк. который совершал убийсва с особой жестокостью. Он должен был отбывать срок до 2030 года, однако принял участие в СВО и получил свободу.
Полгода назад Оголобяк стал членом подразделения "Шторм Z", состоящего из заключённых. На СВО он получил ранение и инвалидность, а затем был помилован.
Отец Оголобяка сообщил, что сын 2 ноября вернулся домой с госпиталя и сейчас проживает с матерью.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.