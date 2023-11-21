Депутат Госдумы Лантратова предложила давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Рассматривается предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой о предоставлении пяти дополнительных дней отпуска работающим россиянам в случае рождения внуков. Специалист обосновывает необходимость таких мер в связи с тем, что первые дни после рождения ребёнка являются критическими для семьи и родители нуждаются в помощи. Копия письма Лантратовой на имя главы Минтруда Антона Котякова была предоставлена редакции RT.

Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Депутат отметила, что в России традиционно старшие родственники оказывают помощь в воспитании внуков. Она напомнила, что в существующем законодательстве указано, что рождение ребёнка является основанием для предоставления работнику отпуска продолжительностью до пяти календарных дней, при этом заработная плата за этот период не сохраняется.

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