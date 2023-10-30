Судья Краснооктябрьского районного суда Юлия Юдина длительное время не участвовала в рассмотрении уголовных дел, так как находилась в декретном отпуске. Ее назначение на повестку заседания квалификационной коллегии судей Волгоградской области произошло после обращения регионального УФСБ.
Подготовлено небольшое описание предположительно вызвавшей скандал судьи Юлии Юдиной, сообщает novostivolgograda.ru.
Несмотря на то, что говорить о нарушении закона или судейской этики сейчас было бы преждевременно, включение ее имени в повестку заседания ККС региона уже вызвало внимание и стало своего рода "пятном" на судейской репутации, которая обязана быть безупречной.
Из открытых источников стало известно, что Юлия Юдина закончила Волгоградский государственный университет в 2009 году. Сразу после этого она начала свой профессиональный путь в Ворошиловском суде, где продвигалась от консультанта в кадровой службе до должности помощника городского и областного судей.
В 2019 году ей была присвоена должность областного мирового судьи. И, наконец, два с половиной года назад, в феврале 2021 года, она была назначена судьей Краснооктябрьского районного суда указом Владимира Путина.
"За два года Юдина успела рассмотреть лишь несколько административных дел, поскольку большую часть времени с 2021 года находилась в декрете. Маловероятно, что она успела попасть во внимание контролирующих структур за свою работу в Краснооктябрьском районном суде", — рассказал информированный источник.
Итоговое решение ККС о данной ситуации пока не доступно в открытом доступе, а пресс-служба уполномоченного ведомства воздерживается от комментариев.
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