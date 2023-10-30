Судья из Волгограда заинтересовала ФСБ из-за декретного отпуска

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Судья Краснооктябрьского районного суда Юлия Юдина длительное время не участвовала в рассмотрении уголовных дел, так как находилась в декретном отпуске. Ее назначение на повестку заседания квалификационной коллегии судей Волгоградской области произошло после обращения регионального УФСБ.

Фото: Openverse by allenallen1910 is licensed under CC BY 2.0.

Подготовлено небольшое описание предположительно вызвавшей скандал судьи Юлии Юдиной, сообщает novostivolgograda.ru.

Несмотря на то, что говорить о нарушении закона или судейской этики сейчас было бы преждевременно, включение ее имени в повестку заседания ККС региона уже вызвало внимание и стало своего рода "пятном" на судейской репутации, которая обязана быть безупречной.

Из открытых источников стало известно, что Юлия Юдина закончила Волгоградский государственный университет в 2009 году. Сразу после этого она начала свой профессиональный путь в Ворошиловском суде, где продвигалась от консультанта в кадровой службе до должности помощника городского и областного судей.

В 2019 году ей была присвоена должность областного мирового судьи. И, наконец, два с половиной года назад, в феврале 2021 года, она была назначена судьей Краснооктябрьского районного суда указом Владимира Путина.

"За два года Юдина успела рассмотреть лишь несколько административных дел, поскольку большую часть времени с 2021 года находилась в декрете. Маловероятно, что она успела попасть во внимание контролирующих структур за свою работу в Краснооктябрьском районном суде", — рассказал информированный источник.

Итоговое решение ККС о данной ситуации пока не доступно в открытом доступе, а пресс-служба уполномоченного ведомства воздерживается от комментариев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.