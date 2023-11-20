Актёр Сергей Чирков на детском конкурсе талантов обматерил детей и устроил дебош

Звезда семейного фильма "Домовой" Сергей Чирков в нетрезвом виде устроил дебош на детском конкурсе в Обнинске.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Чиркова

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", актёр Сергей Чирков повёл себя своеобразно на детском конкурсе талантов.

Артист обматерил детей, довёл их до слёз, затем лёг на сцену и закурил. Сообщается, что актёр был нетрезв.

Организаторы конкурса позволили Чиркову вручить конкурсантам несколько дипломов, а после предпочли отправить приглашённого гостя в гостиницу для того, чтобы он пришёл в себя.

После инцидента Чирков не выходил на публику и не появлялся в социальных сетях.