Звезда семейного фильма "Домовой" Сергей Чирков в нетрезвом виде устроил дебош на детском конкурсе в Обнинске.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", актёр Сергей Чирков повёл себя своеобразно на детском конкурсе талантов.
Артист обматерил детей, довёл их до слёз, затем лёг на сцену и закурил. Сообщается, что актёр был нетрезв.
Организаторы конкурса позволили Чиркову вручить конкурсантам несколько дипломов, а после предпочли отправить приглашённого гостя в гостиницу для того, чтобы он пришёл в себя.
После инцидента Чирков не выходил на публику и не появлялся в социальных сетях.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.