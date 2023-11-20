В России могут повысить МРОТ

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно закону, с 2024 года в РФ МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

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Законом будет установлено, что МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 руб. в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, кроме того, соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя закон, подчеркнул, что увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года дал поручение президент Владимир Путин.

"Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", - сказал Володин.

От величины МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, напомнил председатель Госдумы. В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля.