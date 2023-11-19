Импорт французского молодого вина в Россию упал на 40%

Объем импорта молодого вина из Франции в Россию уменьшился из-за повышения ввозных пошлин на алкоголь из стран, не являющихся дружественными. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей отрасли.
По словам Дмитрия Журкина, директора по импорту компании Ladoga, объем ввоза Божоле Нуво в этом году уменьшился на 40% по сравнению с предыдущим годом — с 18 тысяч бутылок до 11 тысяч. В то же время импорт других вин из региона Божоле вырос в 2,3 раза.
Основной причиной снижения объема стало значительное повышение цены для конечного потребителя, вызванное введением новых пошлин и увеличением логистических издержек. Тем не менее спрос россиян на этот продукт остается высоким, отметил эксперт.
Компания Luding также отметила воздействие пошлин на стоимость французского молодого вина и в ответ выпустила аналог собственного производства, который показал сопоставимые продажи.
Ранее представители России и Франции рекомендовали использовать "мягкую силу" вина для улучшения двусторонних отношений.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.