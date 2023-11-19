Импорт французского молодого вина в Россию упал на 40%

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Объем импорта молодого вина из Франции в Россию уменьшился из-за повышения ввозных пошлин на алкоголь из стран, не являющихся дружественными. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей отрасли.

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По словам Дмитрия Журкина, директора по импорту компании Ladoga, объем ввоза Божоле Нуво в этом году уменьшился на 40% по сравнению с предыдущим годом — с 18 тысяч бутылок до 11 тысяч. В то же время импорт других вин из региона Божоле вырос в 2,3 раза.

Основной причиной снижения объема стало значительное повышение цены для конечного потребителя, вызванное введением новых пошлин и увеличением логистических издержек. Тем не менее спрос россиян на этот продукт остается высоким, отметил эксперт.

Компания Luding также отметила воздействие пошлин на стоимость французского молодого вина и в ответ выпустила аналог собственного производства, который показал сопоставимые продажи.

Ранее представители России и Франции рекомендовали использовать "мягкую силу" вина для улучшения двусторонних отношений.

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