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Пуховик-одеяло в прошлом: стилист рассказала об антитрендах верхней одежды для зимы

1:22
Общество

Чтобы оставаться в тренде этой зимой, стоит забыть о пуховиках-одеялах и мелкой строчке на куртках, сообщила стилист магазинов Анастасия Хохлова. При этом, оверсайз модели всё ещё в моде.

Пуховик-одеяло в прошлом: стилист рассказала об антитрендах верхней одежды для зимы
Фото: Splash/ All Over

Как подчеркнула стилист, при покупке объёмного пуховика лучше выбрать прямую модель без "гусениц" и сборок.

"Объёмный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки. Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей — их можно увидеть в актуальных коллекциях мировых домов моды", — рассказала стилист "Известиям".

В тренде классики по-прежнему остаются шубы и зимние пальто. Но стоит сделать выбор в пользу длинны макси и прямого кроя.

"Также в этом сезоне не рекомендуется носить пальто из кожи с меховым воротником: они добавят обладателю лишний возраст и вес. Если вы хотите создать брутальный образ, замените их удлинённой курткой-авиатором", — уточнила эксперт.

Если же вы любитель оверсайз, то стоит знать меру. Слишком объёмные пуховики-одеяла устарели, в тренде элегантность.

"Если вы любитель подчеркнуть талию даже в зимнее время, избегайте курток с поясом на резинке, которые были популярны 10 лет назад", — резюмировала стилист.

Max Mara мода в Милане Осень Зима 2023/2024 | Одежда и аксессуары
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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