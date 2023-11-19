Чтобы оставаться в тренде этой зимой, стоит забыть о пуховиках-одеялах и мелкой строчке на куртках, сообщила стилист магазинов Анастасия Хохлова. При этом, оверсайз модели всё ещё в моде.
Как подчеркнула стилист, при покупке объёмного пуховика лучше выбрать прямую модель без "гусениц" и сборок.
"Объёмный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки. Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей — их можно увидеть в актуальных коллекциях мировых домов моды", — рассказала стилист "Известиям".
В тренде классики по-прежнему остаются шубы и зимние пальто. Но стоит сделать выбор в пользу длинны макси и прямого кроя.
"Также в этом сезоне не рекомендуется носить пальто из кожи с меховым воротником: они добавят обладателю лишний возраст и вес. Если вы хотите создать брутальный образ, замените их удлинённой курткой-авиатором", — уточнила эксперт.
Если же вы любитель оверсайз, то стоит знать меру. Слишком объёмные пуховики-одеяла устарели, в тренде элегантность.
"Если вы любитель подчеркнуть талию даже в зимнее время, избегайте курток с поясом на резинке, которые были популярны 10 лет назад", — резюмировала стилист.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.