Декоратор рассказала о трендовых ёлочных игрушках этой зимы: мода на бохо и ретро

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Декоратор Дарья Васильева рассказала, как сделать вашу новогоднюю ёлку самой стильной и трендовой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Декоратор рассказала, что в 2024 году в тренде остаются монохромные ёлочные украшения. Эксперт советует сделать на ёлке несколько выразительных акцентов в виде мишуры или звёздного наконечника.

Ранее сообщалось, что в Москве начались съёмки новогоднего "Огонька".

Любителям экстравагантности Васильева рекомендует обратить внимание на стиль бохо, который предполагает наличие ярких шаров с позолотой.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что ностальгия по СССР в декоре продолжается, поэтому ценность имеют винтажные ёлочные украшения. Набор советскихх игрушек сделает вашу ёлку, по словам специалиста, особенной. Васильева советует поискать старые игрушки на городских барахолках.

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