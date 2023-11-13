Декоратор Дарья Васильева рассказала, как сделать вашу новогоднюю ёлку самой стильной и трендовой.
Декоратор рассказала, что в 2024 году в тренде остаются монохромные ёлочные украшения. Эксперт советует сделать на ёлке несколько выразительных акцентов в виде мишуры или звёздного наконечника.
Ранее сообщалось, что в Москве начались съёмки новогоднего "Огонька".
Любителям экстравагантности Васильева рекомендует обратить внимание на стиль бохо, который предполагает наличие ярких шаров с позолотой.
Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что ностальгия по СССР в декоре продолжается, поэтому ценность имеют винтажные ёлочные украшения. Набор советскихх игрушек сделает вашу ёлку, по словам специалиста, особенной. Васильева советует поискать старые игрушки на городских барахолках.
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