По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца из его Telegram-канала, метеорологическая зима наступила в Москве, столичном регионе и Центральной России.
"Сегодня, именно сегодня, в Москве, столичном регионе и Центральной России началась метеорологическая зима, — говорится в сообщении специалиста.
Это означает, что среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через ноль.
Тишковец отметил, что начиная с полуночи температура воздуха в Москве показывает отрицательные значения. В данный момент она составляет -2,1 градуса.
"Пасмурно, местами идет слабый снег, некоторые участки земли покрыты тонким белым слоем", — добавил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.