Синоптик Тишковец объявил, что в Москве началась метеорологическая зима

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца из его Telegram-канала, метеорологическая зима наступила в Москве, столичном регионе и Центральной России.

Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

"Сегодня, именно сегодня, в Москве, столичном регионе и Центральной России началась метеорологическая зима, — говорится в сообщении специалиста.

Это означает, что среднесуточная температура воздуха устойчиво перешла через ноль.

Тишковец отметил, что начиная с полуночи температура воздуха в Москве показывает отрицательные значения. В данный момент она составляет -2,1 градуса.

"Пасмурно, местами идет слабый снег, некоторые участки земли покрыты тонким белым слоем", — добавил эксперт.

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