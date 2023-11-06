Этот ноябрь может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, предсказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Первая пятидневка месяца ознаменовалась несколькими суточными рекордами нехарактерного для поздней осени тепла. В воскресенье был отмечен очередной: в Можайске температура превысила 13 °C; на столичных метеостанциях рекорды прошлых лет устояли.
Средняя температура с начала месяца на базовой метеостанции Москвы в ВДНХ уже выше прошлого рекордно тёплого ноября 2013 года.
"Такого тёплого начала ноября в столице давно не было. Москва переживает одну из самых тёплых первых пятидневок ноября в своей метеорологической истории", — заключил синоптик в своём телеграм-канале.
Аномальное тепло задержит приход метеорологической зимы в Москву на одну-две недели, предсказывал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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