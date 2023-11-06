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Ноябрь в Москве может стать самым тёплым в истории

1:04
Наука » Экология » Природа

Этот ноябрь может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, предсказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ноябрь в Москве может стать самым тёплым в истории
Фото: Pixabay by Victor Jr Jomoc

Первая пятидневка месяца ознаменовалась несколькими суточными рекордами нехарактерного для поздней осени тепла. В воскресенье был отмечен очередной: в Можайске температура превысила 13 °C; на столичных метеостанциях рекорды прошлых лет устояли.

Средняя температура с начала месяца на базовой метеостанции Москвы в ВДНХ уже выше прошлого рекордно тёплого ноября 2013 года.

"Такого тёплого начала ноября в столице давно не было. Москва переживает одну из самых тёплых первых пятидневок ноября в своей метеорологической истории", — заключил синоптик в своём телеграм-канале.

Аномальное тепло задержит приход метеорологической зимы в Москву на одну-две недели, предсказывал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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