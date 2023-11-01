Вильфанд: сегодня в Москве побит температурный рекорд 89-летней давности

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Температура воздуха в российской столице утром первого дня ноября побила абсолютный рекорд тепла, установленный ранее в 1934 году. Не исключено, что столбики термометров поднимутся и до новых рекордных показателей.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Температура воздуха в Москве 1 ноября повысилась до плюс 12,9 градуса утром в среду и установила новый рекорд за последние 89 лет наблюдений. Измерения синоптики производили в районе ВДНХ.

«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до +12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти», - сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам главного синоптика России, предыдущий температурный рекорд составлял +12,6 градуса и был установлен в далеком 1934 году.

Ранее Вильфанд сообщал, что не типичное для ноября потепление, которое пришло не только в Москву, но и другие регионы – это прибывающие со стороны Африки воздушные массы.

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