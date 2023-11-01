Зима придёт в Москву с опозданием, предрёк синоптик

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Метеорологическая зима придёт в Москву с опозданием на одну-две недели, предсказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Flickr. com

По его прогнозам, тепла субтропических воздушных масс, которое принёс в Центральную Россию средиземноморский циклон, хватит на всю первую половину ноября. Первая его неделя будет на 5-8° теплее нормы и гораздо влажнее обычного, вторая — градуса на два. В дальнейшем температура придёт к положенным ей по сезону климатическим значениям, образуется устойчивый, хотя и не очень мощный снежный покров — 2-5 сантиметров. Произойдёт это где-то ближе к концу месяца.

"Наступление метеорологической зимы, которое обычно по климату происходит 10 ноября, не произойдет, а значит, смена сезонов будет отложена", — резюмировал Тишковец.

Пока же погода один за другим бьёт рекорды: в среду воздух в Москве прогрелся до 15 °C, в Подмосковье — до 18 °C. Ночью тоже ожидается тепло, высока вероятность, что прежние температурные максимумы также будут перекрыты.

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