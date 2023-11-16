Новогодний оливье подорожал на 45% по сравнению с прошлым годом, передаёт в четверг телеграм-канал Mash.
Издание просчитало три рецепта самого популярного блюда новогоднего стола с использованием продуктов из крупных сетевых магазинов.
"Самый дорогой рецепт оказался у любимой классики — килограмм оливье с колбаской в новом году вам обойдётся в 300 рублей", — говорится в сообщении.
По данным Mash, больше всего выросли в цене картофель, морковь, колбаса, курица и майонез.
СМИ и аналитики подсчитывают так называемый индекс оливье перед каждым Новым годом. Он отражает реальную продуктовую инфляцию, которая, как правило, превышает официальные цифры.
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