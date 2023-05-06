Экономист ЦБ Львова рассказала, что Бигмак и оливье могут рассказать об экономике в России

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный экономист главного управления Банка России по центральному федеральному округу Александра Львова рассказала об экономических индексах.

Фото: tsargrad.tv

По словам специалиста, существует несколько индексов, которые простым языком объясняют гражданам экономическое положение в стране. К ним относятся — индекс шашлыка, оливье, губной помады и бигмака. Об этом пишет Радио 1.

Индекс оливье заключается в расчёте средней стоимости продуктов, которые входят в состав салата в текущем в году и прошлых годах. При сравнении цен за несколько лет можно понять, насколько выросли цены на продукты в стране. Так, по данным Росстата, за март этого года семья из Подмосковья тратила на продукты для оливье 487 рублей. В прошлом году эта сумма составляла 471 рубль.

Также существует "романтик-индекс", отмечает Львова. Этот индекс рассчитывает траты на подарки к 14 февраля. В частности, в этот показатель входит средняя стоимость среднестатистического свидания, включая поездку на такси туда и обратно. В 2023 году она составила 5800 рублей, что на 14 процентов больше, по сравнению с прошлым годом.

Чтобы сравнить обменный курс по отношению к доллару США, можно использовать индекс Бигмака. Данный бургер есть практически в любой стране, и он состоит из совсем понятное еды (мясо, сыр, хлеб и зелень). Аналог Бигмака в России стоит 165 рублей, в США его стоимость составляет около 5 долларов — это примерно 420 рублей.

Также существует индекс губной помады. Данный индекс выдвигает теорию о том, что в связи с экономической нестабильностью в стране вырастает уровень продажи косметики, в то время как продажи одежды, аксессуаров и сумок снижается. Это говорит о том, что в кризисные периоды не каждая девушка может позволить купить себе новое платье, однако от косметики отказаться она не готова, пояснила экономист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как появился Индекс Биг-Мак