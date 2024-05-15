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Потеря аппетита: как питаться, когда вы заболели

Как питаться во время болезни: полезные советы

1:13
Здоровье

Когда вы болеете, у вас обычно нет аппетита, но ваше тело все равно нуждается в пище, чтобы получить энергию и выздороветь. Вот несколько советов о том, как бороться с потерей аппетита во время болезни.

Как питаться во время болезни: полезные советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прислушивайтесь к своему телу

Обращайте внимание на то, что говорит вам ваше тело. Если вы совершенно не голодны, не заставляйте себя есть.

Избегайте обезвоживания

Пейте много жидкости, например, воды, травяного чая или бульонов. Поддержание водного баланса имеет решающее значение.

Выбирайте простые продукты

Выбирайте легкоусвояемые продукты, например, крекеры, тосты или простой рис. 

Частые приемы пищи небольшими порциями

Вместо больших порций старайтесь есть меньшими порциями в течение дня. 

Ешьте любимые продукты

Если есть определенные продукты, которые вам обычно нравятся, включите их в свой рацион, чтобы сделать прием пищи более привлекательным.

Избегайте резких запахов

Резкие запахи иногда могут повлиять на аппетит. Выбирайте продукты с более мягким ароматом.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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