Morgan Stanley выбрал 30 акций на 2025 год: Лучшие долгосрочные акции

12:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщает Morgan Stanley, медвежий тренд на рынке акций продолжался до весны, однако на горизонте появились потенциальные циклические и долгосрочные факторы, влияющие на цены акций.

Среди факторов, оказывающих влияние на рынок акций, эксперты называют более гибкую денежно-кредитную политику при замедлении инфляции, более стабильную отправную точку для потребительских балансов, неудовлетворенный спрос на инвестиции и капиталовложения в некоторых частях потребительских услуг, возрождение глобального роста ведущими экономиками после пандемии, возобновление позитивного операционного рычага, распространение искусственного интеллекта на различные секторы экономики, а также переориентация.

Эксперты по акциям Мишель Уивер, Майк Уилсон и их команда отмечают, что основным критерием является устойчивость, которая обеспечивается конкурентным преимуществом, эффективной бизнес-моделью, ценовой политикой, экономической эффективностью и ростом. Они стремились выявить лучшие франшизы, а не самые недооцененные акции. Эксперты не устанавливали предварительных условий для присвоения рейтинга "Перевес", и они не полагались на оценки компаний. Их главным принципом было создание списка компаний, чьи бизнес-модели и рыночные позиции будут все больше дифференцироваться к 2025 году.

Акции:

Компания Alphabet (NASDAQ: GOOGL) рекомендуется к покупке с целевой ценой $135, так как руководство компании сосредоточено на долгосрочном улучшении затрат и улучшении экономической эффективности вычислений искусственного интеллекта. Это должно привести к увеличению маржи в долгосрочной перспективе. Квантитативный рейтинг SA определяет эту компанию как "Сильную покупку".

(NASDAQ: GOOGL) рекомендуется к покупке с целевой ценой $135, так как руководство компании сосредоточено на долгосрочном улучшении затрат и улучшении экономической эффективности вычислений искусственного интеллекта. Это должно привести к увеличению маржи в долгосрочной перспективе. Квантитативный рейтинг SA определяет эту компанию как "Сильную покупку". American Express (NYSE: AXP) рекомендуется к покупке с целевой ценой $186. Прогнозируется замедление роста расходов на маркетинг и привлечение держателей карт, что должно способствовать увеличению операционного рычага. Ожидается, что операционный рычаг будет продолжать расти в 2024 году, даже если рост выручки замедлится. Квантитативный рейтинг QR определяет эту компанию как "удержание".

(NYSE: AXP) рекомендуется к покупке с целевой ценой $186. Прогнозируется замедление роста расходов на маркетинг и привлечение держателей карт, что должно способствовать увеличению операционного рычага. Ожидается, что операционный рычаг будет продолжать расти в 2024 году, даже если рост выручки замедлится. Квантитативный рейтинг QR определяет эту компанию как "удержание". Blackstone (BX) рекомендуется к покупке с целевой ценой $115. Компания имеет долгосрочный заблокированный капитал и большой объем сухого порошка, что позволяет ей терпеливо ожидать возможностей для выхода и развертывания. Квантитативный рейтинг QR определяет эту компанию как "удержание".

(BX) рекомендуется к покупке с целевой ценой $115. Компания имеет долгосрочный заблокированный капитал и большой объем сухого порошка, что позволяет ей терпеливо ожидать возможностей для выхода и развертывания. Квантитативный рейтинг QR определяет эту компанию как "удержание". Cheniere Energy (LNG), избыточный вес, 189 долларов: "В ближайшие годы устойчивый свободный денежный поток должен помочь уменьшить долговую нагрузку, увеличить дивиденды и выкупить акции". — QR-удержание

(LNG), избыточный вес, 189 долларов: "В ближайшие годы устойчивый свободный денежный поток должен помочь уменьшить долговую нагрузку, увеличить дивиденды и выкупить акции". — QR-удержание Costco (COST), перевес, 520 долларов: "Мы считаем, что Covid, инфляционное давление на потребителя и волатильность цен на газ укрепили ценностное предложение COST, повысив вероятность более высокой приверженности членства и консолидации расходов в COST по сравнению с прошлыми годами". — QR-удержание

(COST), перевес, 520 долларов: "Мы считаем, что Covid, инфляционное давление на потребителя и волатильность цен на газ укрепили ценностное предложение COST, повысив вероятность более высокой приверженности членства и консолидации расходов в COST по сравнению с прошлыми годами". — QR-удержание Eaton (ETN), избыточный вес, 200 долларов: "По нашим оценкам, количество заказов может снизиться на 20% и более, но все равно в 2025 году они будут превышать норму по видимости и покрытию невыполненных работ". — QR-покупка

(ETN), избыточный вес, 200 долларов: "По нашим оценкам, количество заказов может снизиться на 20% и более, но все равно в 2025 году они будут превышать норму по видимости и покрытию невыполненных работ". — QR-покупка Eli Lilly (LLY), избыточный вес, 444 доллара США: "LLY может увеличить выручку со среднегодовым темпом роста 10% с 2023 по 2030 год, что должно увеличить маржу с 28% в 2022 году до более 40% в 2025 году и позволить увеличить прибыль на акцию на 18% по нашим оценкам". — QR-удержание

(LLY), избыточный вес, 444 доллара США: "LLY может увеличить выручку со среднегодовым темпом роста 10% с 2023 по 2030 год, что должно увеличить маржу с 28% в 2022 году до более 40% в 2025 году и позволить увеличить прибыль на акцию на 18% по нашим оценкам". — QR-удержание Estee Lauder ( EL), избыточный вес, 282 доллара: "Консенсус-прогноз предсказывает среднегодовой темп роста выручки на уровне 3-4% в следующие два года, что, по нашему мнению, недостаточно, учитывая возможный полный восстановление Китая и высокий престиж категории красоты MSD-HSD LT. (в которую входит 100% EL)". — QR-удержание.

EL), избыточный вес, 282 доллара: "Консенсус-прогноз предсказывает среднегодовой темп роста выручки на уровне 3-4% в следующие два года, что, по нашему мнению, недостаточно, учитывая возможный полный восстановление Китая и высокий престиж категории красоты MSD-HSD LT. (в которую входит 100% EL)". — QR-удержание. Exxon Mobil (XOM), избыточный вес, 114 долларов: "Кроме выгод от предполагаемо долгосрочного периода высоких цен на нефть и газ, превентивная (но все же прибыльно ориентированная) стратегия декарбонизации XOM должна помочь снизить долгосрочные риски денежных потоков и смягчить неопределенность конечной стоимости, компенсируя влияние долгосрочного снижения спроса на нефть и газ". — QR-удержание.

(XOM), избыточный вес, 114 долларов: "Кроме выгод от предполагаемо долгосрочного периода высоких цен на нефть и газ, превентивная (но все же прибыльно ориентированная) стратегия декарбонизации XOM должна помочь снизить долгосрочные риски денежных потоков и смягчить неопределенность конечной стоимости, компенсируя влияние долгосрочного снижения спроса на нефть и газ". — QR-удержание. Hilton (HLT), избыточный вес, 168 долларов: "С одним из самых высоких темпов строительства (рост на 18% по сравнению с текущим уровнем), мы ожидаем, что компания будет продолжать расти на уровне 5% + в течение следующих трех лет (с новым брендом "Spark", предлагающим потенциал для 6-7%)". — QR-удержание.

(HLT), избыточный вес, 168 долларов: "С одним из самых высоких темпов строительства (рост на 18% по сравнению с текущим уровнем), мы ожидаем, что компания будет продолжать расти на уровне 5% + в течение следующих трех лет (с новым брендом "Spark", предлагающим потенциал для 6-7%)". — QR-удержание. Intuitive Surgical (ISRG), избыточный вес, 265 долларов: "Мы видим потенциал для расширения роботизированных систем за счет развития цифровых возможностей и анализа данных, которые могут еще больше улучшить предложение Intuitive и, вероятно, обеспечить более прочное положение на рынке". — QR-удержание.

(ISRG), избыточный вес, 265 долларов: "Мы видим потенциал для расширения роботизированных систем за счет развития цифровых возможностей и анализа данных, которые могут еще больше улучшить предложение Intuitive и, вероятно, обеспечить более прочное положение на рынке". — QR-удержание. JP Morgan Chase (JPM), избыточный вес, 173 доллара: "Мы считаем, что JP Morgan Chase будет продолжать удерживать свою долю на рынке, поскольку 20% из его филиальной сети моложе 10 лет, что значительно выше, чем в среднем по отрасли (12%)." — QR- удержание

(JPM), избыточный вес, 173 доллара: "Мы считаем, что JP Morgan Chase будет продолжать удерживать свою долю на рынке, поскольку 20% из его филиальной сети моложе 10 лет, что значительно выше, чем в среднем по отрасли (12%)." — QR- удержание Liberty Formula One (FWONK), избыточный вес, 80 долларов: "Мы считаем, что возможность бычьего рынка с Formula One включает в себя экспоненциальное увеличение доходов на крупнейшем в мире медиа-рынке — США — в долгосрочной перспективе". — QR- удержание

(FWONK), избыточный вес, 80 долларов: "Мы считаем, что возможность бычьего рынка с Formula One включает в себя экспоненциальное увеличение доходов на крупнейшем в мире медиа-рынке — США — в долгосрочной перспективе". — QR- удержание Linde (LIN), избыточный вес, 365 долларов: "Мы рассматриваем Linde как недооцененную историю успеха, поддерживаемую видимым ростом прибыли на акцию, ценовой силой и гибкостью баланса". — QR- удержание

(LIN), избыточный вес, 365 долларов: "Мы рассматриваем Linde как недооцененную историю успеха, поддерживаемую видимым ростом прибыли на акцию, ценовой силой и гибкостью баланса". — QR- удержание Lululemon (LULU), избыточный вес, 387 долларов: "В целом, способность Lululemon удерживать свою долю на привлекательном рынке в сочетании с ростом EBIT в долларах, вероятно, обеспечивает стабильный рост прибыли на акцию и подталкивает акции к росту в долгосрочной перспективе". — QR- удержание

(LULU), избыточный вес, 387 долларов: "В целом, способность Lululemon удерживать свою долю на привлекательном рынке в сочетании с ростом EBIT в долларах, вероятно, обеспечивает стабильный рост прибыли на акцию и подталкивает акции к росту в долгосрочной перспективе". — QR- удержание Mastercard (MA), Избыточный вес, 438 долларов: "Mastercard, вероятно, станет ключевым игроком в развитии платежей B2B в течение следующих 3-10 лет". — QR-удержание

(MA), Избыточный вес, 438 долларов: "Mastercard, вероятно, станет ключевым игроком в развитии платежей B2B в течение следующих 3-10 лет". — QR-удержание Microsoft (MSFT), Избыточный вес, 307 долларов: "Поскольку Microsoft ускоряет рост прибыли на акцию в течение 5 кварталов по сравнению с минимумом второго квартала, мы видим возможность накопления акций MSFT, которые, по нашему мнению, значительно недооценены на текущих уровнях". — QR-удержание

(MSFT), Избыточный вес, 307 долларов: "Поскольку Microsoft ускоряет рост прибыли на акцию в течение 5 кварталов по сравнению с минимумом второго квартала, мы видим возможность накопления акций MSFT, которые, по нашему мнению, значительно недооценены на текущих уровнях". — QR-удержание Motorola (MSI), Равный вес, 260 долларов США: "С учетом ожидаемого роста рынка LMR / push-to-talk в течение нескольких лет и высоких барьеров для входа, учитывая критически важный характер LMR, мы считаем, что MSI имеет привлекательную конкурентную позицию в своем ядре. Мы также приветствуем способность MSI оптимизировать эту рыночную позицию и генерировать денежные средства для финансирования выкупа акций/дивидендов". — QR-удержание

(MSI), Равный вес, 260 долларов США: "С учетом ожидаемого роста рынка LMR / push-to-talk в течение нескольких лет и высоких барьеров для входа, учитывая критически важный характер LMR, мы считаем, что MSI имеет привлекательную конкурентную позицию в своем ядре. Мы также приветствуем способность MSI оптимизировать эту рыночную позицию и генерировать денежные средства для финансирования выкупа акций/дивидендов". — QR-удержание MSCI (MSCI), Избыточный вес, 543 доллара: "Сильные попутные ветры в индустрии индексов и исполнении привели к самым высоким ожидаемым темпам органического роста в 24-м году в рамках нашего охвата (12% против 7,5%)".

(MSCI), Избыточный вес, 543 доллара: "Сильные попутные ветры в индустрии индексов и исполнении привели к самым высоким ожидаемым темпам органического роста в 24-м году в рамках нашего охвата (12% против 7,5%)". NextEra Energy (NEE), избыточный вес, 97 долларов: "Мы видим возможность для NextEra стать одним из лидеров в создании этих новых рынков и получения привлекательной прибыли с низким уровнем риска." — QR- удержание

(NEE), избыточный вес, 97 долларов: "Мы видим возможность для NextEra стать одним из лидеров в создании этих новых рынков и получения привлекательной прибыли с низким уровнем риска." — QR- удержание Nike (NKE), избыточный вес, 140 долларов: "Мы предполагаем, что стратегия DTC не только стимулирует рост доходов, поскольку NKE получает полную оптовую и розничную наценку, но также должна повысить прибыльность." — QR- удержание

(NKE), избыточный вес, 140 долларов: "Мы предполагаем, что стратегия DTC не только стимулирует рост доходов, поскольку NKE получает полную оптовую и розничную наценку, но также должна повысить прибыльность." — QR- удержание Northrop Grumman (NOC), избыточный вес, 601 доллар США: "NOC планирует вернуть более 100% свободного денежного потока акционерам в 2023 году, и мы ожидаем, что управленческая команда, которую мы считаем лучшей в своем классе, продолжит осуществлять размещение капитала, благоприятное для акционеров, по крайней мере, до середины десятилетия." — QR- удержание

(NOC), избыточный вес, 601 доллар США: "NOC планирует вернуть более 100% свободного денежного потока акционерам в 2023 году, и мы ожидаем, что управленческая команда, которую мы считаем лучшей в своем классе, продолжит осуществлять размещение капитала, благоприятное для акционеров, по крайней мере, до середины десятилетия." — QR- удержание Old Dominion Freight Line (ODFL), избыточный вес, 340 долларов США: "Ключевые преимущества ODFL включают в себя лучшее соотношение масштабов, владение большей площадью своей недвижимости, чем у конкурентов, инвестиции в рост на протяжении всего цикла и исключительное управление, которое обеспечивает лучшие показатели ODFL в своем классе." — QR- удержание

(ODFL), избыточный вес, 340 долларов США: "Ключевые преимущества ODFL включают в себя лучшее соотношение масштабов, владение большей площадью своей недвижимости, чем у конкурентов, инвестиции в рост на протяжении всего цикла и исключительное управление, которое обеспечивает лучшие показатели ODFL в своем классе." — QR- удержание Prologis (PLD), Overweight, 128 долларов: "Благоприятная динамика спроса и предложения должна защитить PLD от замедляющейся макроэкономической среды". — QR-удержание

(PLD), Overweight, 128 долларов: "Благоприятная динамика спроса и предложения должна защитить PLD от замедляющейся макроэкономической среды". — QR-удержание Raytheon (RTX), Избыточный вес, 115 долларов: "Мы видим более высокие расходы на оборону, обеспечивающие многолетнюю перспективу роста, хотя мы также видим, что этот рост требует времени для реализации, и мы признаем краткосрочные сбои в цепочке поставок". — QR-покупка

(RTX), Избыточный вес, 115 долларов: "Мы видим более высокие расходы на оборону, обеспечивающие многолетнюю перспективу роста, хотя мы также видим, что этот рост требует времени для реализации, и мы признаем краткосрочные сбои в цепочке поставок". — QR-покупка Thermo Fisher (TMO), Избыточный вес, 670 долларов: "Мы твердо верим в способность TMO опережать своих конкурентов и рынки благодаря сочетанию растущей доли в быстро растущих вертикалях (особенно в биофармацевтике после приобретения Patheon/PPD) и географических регионов (включая Китай), а также неустанное внимание к увеличению доли, подкрепляемое широтой, глубиной и досягаемостью их портфеля". — QR-удержание

(TMO), Избыточный вес, 670 долларов: "Мы твердо верим в способность TMO опережать своих конкурентов и рынки благодаря сочетанию растущей доли в быстро растущих вертикалях (особенно в биофармацевтике после приобретения Patheon/PPD) и географических регионов (включая Китай), а также неустанное внимание к увеличению доли, подкрепляемое широтой, глубиной и досягаемостью их портфеля". — QR-удержание T-Mobile (TMUS) — активная покупка QR, избыточный вес, 175 долларов США: "Постоянная реализация синергии и растущий масштаб должны позволить компании увеличить маржу обслуживания EBITDA до середины диапазона 50% в долгосрочной перспективе по сравнению с 43% в 2022 году".

(TMUS) — активная покупка QR, избыточный вес, 175 долларов США: "Постоянная реализация синергии и растущий масштаб должны позволить компании увеличить маржу обслуживания EBITDA до середины диапазона 50% в долгосрочной перспективе по сравнению с 43% в 2022 году". UnitedHealth (UNH) — QR-удержание, избыточный вес, 587 долларов США: "Мы считаем, что устойчивость диверсифицированного бизнеса UNH в области медицинского страхования (UnitedHealthcare), поставщиков медицинских услуг (OptumCare), аптечных услуг (OptumRx) и аналитики данных (OptumInsight) приведет к долгосрочному двойному росту. рост прибыли в цифрах с высокой видимостью лучшей в своем классе вертикально интегрированной MCO в категории с высокой степенью защиты".

(UNH) — QR-удержание, избыточный вес, 587 долларов США: "Мы считаем, что устойчивость диверсифицированного бизнеса UNH в области медицинского страхования (UnitedHealthcare), поставщиков медицинских услуг (OptumCare), аптечных услуг (OptumRx) и аналитики данных (OptumInsight) приведет к долгосрочному двойному росту. рост прибыли в цифрах с высокой видимостью лучшей в своем классе вертикально интегрированной MCO в категории с высокой степенью защиты". Visa (V) — QR-удержание, Overweight, 288 долларов США: "Тенденции к оцифровке (мобильная и электронная коммерция) на протяжении многих лет должны позволить росту Visa опережать общий глобальный рост PCE, в то время как любой рост инфляции должен служить попутным ветром для бизнеса, с ~ 2 / 3 дохода, привязанного к объемам".

(V) — QR-удержание, Overweight, 288 долларов США: "Тенденции к оцифровке (мобильная и электронная коммерция) на протяжении многих лет должны позволить росту Visa опережать общий глобальный рост PCE, в то время как любой рост инфляции должен служить попутным ветром для бизнеса, с ~ 2 / 3 дохода, привязанного к объемам". Yum Brands (YUM) — QR-удержание, избыточный вес, 155 долларов США: "В целом позиционирование бренда, меню и площадь магазинов находятся в лучшей форме, а цифровые каналы созданы, что помогает KFC и PH конкурировать в любой экономической среде и в любой стране".

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