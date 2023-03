Morgan Stanley выбрал 30 акций на 2025 год: Лучшие долгосрочные акции

Your browser does not support the audio element.

Как сообщает Morgan Stanley, медвежий тренд на рынке акций продолжался до весны, однако на горизонте появились потенциальные циклические и долгосрочные факторы, влияющие на цены акций.

Среди факторов, оказывающих влияние на рынок акций, эксперты называют более гибкую денежно-кредитную политику при замедлении инфляции, более стабильную отправную точку для потребительских балансов, неудовлетворенный спрос на инвестиции и капиталовложения в некоторых частях потребительских услуг, возрождение глобального роста ведущими экономиками после пандемии, возобновление позитивного операционного рычага, распространение искусственного интеллекта на различные секторы экономики, а также переориентация.

Эксперты по акциям Мишель Уивер, Майк Уилсон и их команда отмечают, что основным критерием является устойчивость, которая обеспечивается конкурентным преимуществом, эффективной бизнес-моделью, ценовой политикой, экономической эффективностью и ростом. Они стремились выявить лучшие франшизы, а не самые недооцененные акции. Эксперты не устанавливали предварительных условий для присвоения рейтинга "Перевес", и они не полагались на оценки компаний. Их главным принципом было создание списка компаний, чьи бизнес-модели и рыночные позиции будут все больше дифференцироваться к 2025 году.

Mike Wilson: Is Banking Stress the Last Straw for the Bear Market?