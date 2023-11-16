Глава ЦБ РФ Набиуллина: годовая инфляция в России превышает 7%, это нельзя назвать "безобидным"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Показатель годовой инфляции в России превысил 7%. Председатель Центробанк Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что эту цифру нельзя назвать "безобидной". Трансляция заседания проводилась на сайте нижней палаты.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

"Годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным", — сказала она, комментируя критику в адрес Банка России в связи с увеличением показателя ключевой ставки до 15%.

15 ноября Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция на прошлой неделе выросла до 7,16%. На предыдущей неделе она составляла 6,99%.

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