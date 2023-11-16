В Сибирской библиотеке обнаружили книгу, изданную в 1570 году первопечатником Федоровым

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

"Сотрудники отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН в ходе изучения книжных фондов епархиальных собраний Новосибирской области столкнулись с крайне интересным экземпляром. Более тщательная экспертиза позволила определить, что перед археографами – Псалтирь с Часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Федоровым в Заблудове в 1570 году", - говорится в сообщении. Фото: http:// maxpixel.freegreatpicture.com

Отмечается, что ранее в мире было известно всего четыре экземпляра этого издания, из которых только два были найдены в России. Пятый экземпляр нашелся в библиотеке в Новосибирской православной духовной семинарии при плановом обследовании церковных книгохранилищ.

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