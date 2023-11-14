Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин подписал документ с поправками в закон о выборах президента России.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Глава РФ одобрил нововведения в процедуре проведения президентских выборов в стране.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", согласно поправкам, на заседания избирательных комиссий будут допущены только те СМИ, которые работают по трудовому договору. Фотографировать и снимать на видео на избирательный участках дозволяется только "лицам, имеющие по закону на это право".

"В регионах с военным положением (сейчас это "новые регионы" — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) можно проводить голосование после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главами этих территорий", — гласит один из пунктов поправок.

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