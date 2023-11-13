Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об инициативной группе общественников, которые поддержат Владимира Путина при его самовыдвижении на выборах.
Песков объяснил, что решений по поводу участия Владимира Путина в президентских выборах ещё не принималось.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимира Путина в случае самовыдвижения поддержит инициативная группа из видных общественников.
"В их числе могут быть певец Shaman, режиссер Никита Михалков и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Всего в инициативной группе должно быть не менее 500 человек", — сообщает "Осторожно Media".
Ранее Алла Пугачёва рассказала о своём разговоре с певцом Shaman.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.