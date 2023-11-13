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Песков рассказал, что выдвижение Путина на пост президента поддержит певец Shaman, Михалков и Терешкова

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Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об инициативной группе общественников, которые поддержат Владимира Путина при его самовыдвижении на выборах.

Песков рассказал, что выдвижение Путина на пост президента поддержит певец Shaman, Михалков и Терешкова
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Песков объяснил, что решений по поводу участия Владимира Путина в президентских выборах ещё не принималось.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимира Путина в случае самовыдвижения поддержит инициативная группа из видных общественников.

"В их числе могут быть певец Shaman, режиссер Никита Михалков и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Всего в инициативной группе должно быть не менее 500 человек", — сообщает "Осторожно Media".

Ранее Алла Пугачёва рассказала о своём разговоре с певцом Shaman.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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