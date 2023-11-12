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Алла Пугачёва: "Когда-то попросила SHAMAN сказать одну важную фразу, теперь и я скажу"

1:26
Шоу-бизнес

Некогда известная исполнительница Алла Пугачёва выложила послание фанатам и недоброжелателям.

Алла Пугачёва: "Когда-то попросила SHAMAN сказать одну важную фразу, теперь и я скажу"
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Примадонна рассказала об отношении к критике, и вспомнила бывшего подопечного. Алла Борисовна чрезвычайно редко высказывается на публику. А значит, каждое заявление певицы вызывает обсуждение.

И вот 12 ноября Пугачёва объяснила всем, что ещё осталась любимицей многих россиян, и напомнила скандальный пост "о рабах и холопах".

"Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я её скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы ещё обо мне услышите!". Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Спасибо. Алла Пугачёва", — отметила 74-летняя Примадонна.

Напомним, Дронов, сейчас известный как SHAMAN, на телевидении впервые появился в 2013-м году в "Факторе А". Тогда председателем жюри и лицом проекта была Алла Борисовна. Она восторгалась талантом Ярослава, и ещё тогда заявила, что этот парень пойдёт далеко. Сам Дронов дошёл до финала, занял третье место и получил спецприз от Примадонны. Покидая проект, он сказал: "По традиции — вы ещё обо мне услышите!

И вот эту фразу повторила Пугачёва.

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Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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