Даня Милохин: "Мне на бабушку пофиг. Нет с ней приколов"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама Дани Милохина отказалась от маленьких сыновей и он вместе со старшим братом Ильей попал в детский дом.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Женщина вскоре обзавелась новой семьей и забыла о собственных сыновьях, пока те не стали известными. Единственной, кто поддерживал связь с ними, была их бабушка — навещала внуков в детдоме, но они так и остались холодны к родне.

"Помню только бабушку, но и на нее мне пофиг. Нас ничего не связывало. Ни пройденных жизненных этапов, ни приколов… Мне без разницы", — сказал Милохин в интервью Евгении Медведевой.

Любовь Бережная вспомнила о детях лишь, когда они стали известными. Первый канал разыскал женщину, но та так и не дала ответа, зачем отправила их в детдом. Простил мать старший Илья, а Даня отказывается выходить на связь с ней.

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