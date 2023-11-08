Греф: «Сбер» ограничил нейросеть Kandinsky из-за недовольства депутатов

Сотрудников "Сбербанка" вызвали в прокуратуру из-за недовольства депутатов изображениями, сгенерированными нейросетью Kandinsky. По словам главы "Сбера" Германа Грефа, в итоге алгоритм пришлось редактировать, в связи с чем нейросетевая модель потеряла в креативности и точности.

Фото: Mike MacKenzie www.flickr. com/photos/mikemacmarketing/30212411048/

По словам Грефа, разбирательство депутаты проводили из-за того, что при генерации российского флага нейросеть нарисовала на нём купола собора Василия Блаженного. Данная история произошла ещё в апреле этого года.

"Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом. Мы тут же остановили определённые вещи — символы государственные она не генерит уже, она генерит картинку, заранее заданную", — указал глава "Сбера" во время форума "Финополис", организованного Цетробанком РФ.

Теперь, как признаёт Греф, нейросеть теряет в креативности генерации. Однако глава "Сбербанка" уверен, что через этот период создателям Искусственного интеллекта удастся пройти. В заключение он выразил мнение, что авторам подобных моделей придётся наступить на "все грабли", но в целом, по мнению Грефа, в России "правильная атмосфера" для развития ИИ.

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