Телеведущая Малышева предложила поднять пенсионный возраст, чем вызвала возмущение россиян

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Одно из последних заявлений телеведущей Елены Малышевой стало предметом жёсткой критики телезрителей.

Фото: duma.gov.ru

Поводом для этого послужило предложение Малышевой поднять пенсионный возраст.

Как напоминает издание dni. press, Малышева полагает, что возраст выхода на пенсию должен быть увеличен до 67 лет.

"Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать", — заявила Малышева.

Подписчиков телевизионного доктора возмутила эта идея. Они считают, что у Малышевой нет никакого права давать советы относительно жизни россиян. Они напомнили, что у неё самой работа совсем "непыльная", и ничего тяжелее карандаша ей держать за свою профессиональную деятельность не приходилось.

Пользователи напомнили Малышевой, что не все россияне работают менеджерами, у многих работа гораздо более тяжёлая и вредная. А самой телеведущей посоветовали "поседеть на приёме с больными", раз уж она является врачом.

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Елена Малышева о повышении пенсионного возраста до 67 лет