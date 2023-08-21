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Елена Малышева: Здоровье и долголетие с морковью, петрушкой и красным луком

1:56
Здоровье

Забота о здоровье — ключевой аспект долголетия. Согласно исследованию, проведенному теледоктором Еленой Малышевой и опубликованному на портале "Рамблер", ряд доступных россиянам продуктов оказывает удивительно важное воздействие на продление жизни.

Елена Малышева: Здоровье и долголетие с морковью, петрушкой и красным луком
Фото: "garlic" by conskeptical is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой статье мы расскажем о моркови, петрушке и красном луке — трех невероятно полезных продуктах, которые могут стать незаменимыми помощниками в поддержании здоровья и долголетия.

Морковь

Среди множества овощей морковь выделяется особым положительным воздействием на организм. Ее уникальное свойство заключается в высоком содержании клетчатки, которая благотворно влияет на работу пищеварительной системы и поддержание здорового веса.

Большое количество бета-каротина в моркови способствует укреплению иммунитета и защите клеток организма от воздействия свободных радикалов.

Петрушка: Натуральный источник калия

Если речь идет о поддержании здоровья сердца и нормализации артериального давления, петрушка становится настоящим лидером среди овощей.

Богатое содержание калия в этой зелени помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает оптимальный уровень давления. Регулярное употребление петрушки способствует стабилизации работы сердечной системы и улучшению общего состояния организма.

Красный лук

Красный лук — настоящий богатырь среди овощей, особенно в контексте антиоксидантных свойств. Флавоноиды, содержащиеся в красном луке, играют важную роль в борьбе с окислительным стрессом и старением клеток.

Они помогают укрепить иммунную систему и снизить риск развития хронических заболеваний. Регулярное употребление красного лука способствует поддержанию молодости организма и общего оздоровлению.

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Елена Малышева рассказывает о своей диете
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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