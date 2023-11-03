Охлобыстин рассказал, что банкиры отказали в помощи детям Донбасса: "Чужие они нам"

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Иван Охлобыстин рассказал, что банкиры не откликнулись на его просьбы помочь жителям Донбасса.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что озабочен делами благотворительности. Он рассказал, что собирается выплачивать материальную помощь многодетным семьям Донбасса, лишившимся кормильца. Он также намерен везти детям в ДНР новогодние подарки.

Актёр отметил, что будет признателен тем, кто поможет ему в добром деле.

"На банкиров надежды нет. Сто раз пробовал. И к совести взывал, и унижался. Без толку. Чужие они нам. Да и плачут навзрыд. Жалко их. Второй год без свежих устриц и Бругероля. Золотые унитазы сиротски возопиют", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что бойцам ДНР в России отказали в протезировании.

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