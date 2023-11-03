Иван Охлобыстин рассказал, что банкиры не откликнулись на его просьбы помочь жителям Донбасса.
Звезда сериала "Интерны" объяснил, что озабочен делами благотворительности. Он рассказал, что собирается выплачивать материальную помощь многодетным семьям Донбасса, лишившимся кормильца. Он также намерен везти детям в ДНР новогодние подарки.
Актёр отметил, что будет признателен тем, кто поможет ему в добром деле.
"На банкиров надежды нет. Сто раз пробовал. И к совести взывал, и унижался. Без толку. Чужие они нам. Да и плачут навзрыд. Жалко их. Второй год без свежих устриц и Бругероля. Золотые унитазы сиротски возопиют", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что бойцам ДНР в России отказали в протезировании.
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