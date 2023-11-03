Владимир Путин поздравил атамана ВсКО Николая Долуду с Днем народного единства

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии Дня народного единства Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду с государственным праздником.

Фото: Всероссийское казачье общество

"Великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным подвижническим трудом", — говорится в тексте поздравлении.

Также Владимир Владимирович отметил, что искренняя любовь к Родине, личная сопричастность ее судьбе и сегодня служат для нас надежной нравственной основой, помогают добиваться поставленных целей — на благо Отечества.