Министерство сельского хозяйства разработало проект приказа, который устанавливает новые стандарты для ветеринарно-санитарной экспертизы с 1 сентября 2024 года. Согласно этим правилам, розничные продавцы и производители смогут направлять непригодные пищевые продукты на переработку в корм для животных.
Эти нормы будут действовать до 1 сентября 2026 года. В представительстве Минсельхоза пояснили, что под понятие "некачественной продукции" попадают подделки, товары без маркировки, отсутствие сопроводительных документов и другие аналогичные случаи.
Однако прежде чем отдать "товар" на корм животным, предполагается полная проверка продукции на вредные вещества.
"Вместе с этим мы должны понимать, что некоторые виды фальсификации пищевой продукции, например, с незаявленными красителями, ароматизаторами, консервантами и лекарства могут представлять опасность не только для человека, но и для животных", — пояснил "Известиям" глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.
По его словам, если продукция не прошла экспертизу и содержит вредные вещества, её всё равно необходимо будет утилизировать.
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