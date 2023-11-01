Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство сельского хозяйства разработало проект приказа, который устанавливает новые стандарты для ветеринарно-санитарной экспертизы с 1 сентября 2024 года. Согласно этим правилам, розничные продавцы и производители смогут направлять непригодные пищевые продукты на переработку в корм для животных.

Фото: "Giraffa camelopardalis Reticulas Samson 2014 03" by Rigelus is licensed under CC BY-SA 3.0.

Эти нормы будут действовать до 1 сентября 2026 года. В представительстве Минсельхоза пояснили, что под понятие "некачественной продукции" попадают подделки, товары без маркировки, отсутствие сопроводительных документов и другие аналогичные случаи.

Однако прежде чем отдать "товар" на корм животным, предполагается полная проверка продукции на вредные вещества.

"Вместе с этим мы должны понимать, что некоторые виды фальсификации пищевой продукции, например, с незаявленными красителями, ароматизаторами, консервантами и лекарства могут представлять опасность не только для человека, но и для животных", — пояснил "Известиям" глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

По его словам, если продукция не прошла экспертизу и содержит вредные вещества, её всё равно необходимо будет утилизировать.

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