Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Представители США заявили, что от прекращения Израилем огня выиграет ХАМАС
В Запорожской области сообщили о срыве атаки ВСУ у Работино и ликвидации украинских танков
Новая функция: в WhatsApp* на iOS появились групповые звонки
Воевавшего в рядах ВСУ уроженца Твери задержали в ЛНР
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
В СБУ предъявили обвинения российской певице Юлии Чичериной
Врачи развеяли мифы: рассол, сырые яйца и кофе не помогают при похмелье
Представительство РФ напомнило желающим о том, что они могут эвакуироваться из Газы "по российскому списку"
Ученые предупредили, что у человечества осталось шесть лет, чтобы сдержать глобальное потепление

Жителей Подмосковья предупредили о нашествии зимних комаров

1:38
Наука » Экология

Встретить комара зимой — вполне реально, предупреждает министерство экологии и природопользования Московской области. По данным ведомства, зимние комары, в отличие от других членистоногих, не только не впадают в спячку в холодное время года, но даже предпочитают морозы жаре.

Жителей Подмосковья предупредили о нашествии зимних комаров
Фото: openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

"Они сумели приспособиться к суровым условиям холодов, которые другие членистоногие просто бы не перенесли", — объясняет глава министерства Тихон Фирсов.

По его словам, продолжительность жизни зимнего комара зависит от температуры окружающей среды. Как ни парадоксально, чем холоднее, тем дольше они живут, но всё равно — не больше нескольких недель. Однако за это время насекомые успевают выполнить свою главную задачу — произвести потомство.

Организм зимнего комара удивительно устойчив к внешним воздействиям. Самые древние останки этих существ датируются юрским периодом (около 190 миллионов лет назад), их находили даже в Антарктиде. Всё благодаря феноменальной приспосабливаемости — чтобы адаптироваться к неблагоприятным условиям, во взрослом возрасте зимние комары ничем не питаются, поэтому у них не развит челюстной аппарат.

"Зимних комариков бояться не следует, ведь они не пьют кровь в отличие от их собратьев, которые докучают человеку и животным в теплое время года", — подтверждает Фирсов.

Он напоминает, что зимние комары — важная часть экосистемы. Поэтому они приносят сплошную пользу, в отличие от их летних собратьев, способных заразить опасными инфекциями.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года

В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.

Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился
Последние материалы
На Ставрополье дачу Брежнева превратят в туристический комплекс
Глава Дагестана Меликов сообщил о продолжении задержаний в регионе
МТС остается при своем мнении: отмена платы за раздачу интернета увеличит тарифы
Военспецы: у РФ не армия №1 в мире, она вне категорий
Партия "Справедливая Россия" предлагает ограничить рост цен на топливо инфляцией
Ученые выяснили, что гнев улучшает способность к достижению трудных целей
Жителей Подмосковья предупредили о нашествии зимних комаров
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов"
Садальский рассказал, что его имя убрали из титров за "связь с иностранцем"
Петербург увеличит объем поддержки участников СВО и их семей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников