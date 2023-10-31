Жителей Подмосковья предупредили о нашествии зимних комаров

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Встретить комара зимой — вполне реально, предупреждает министерство экологии и природопользования Московской области. По данным ведомства, зимние комары, в отличие от других членистоногих, не только не впадают в спячку в холодное время года, но даже предпочитают морозы жаре.

Фото: openverse by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

"Они сумели приспособиться к суровым условиям холодов, которые другие членистоногие просто бы не перенесли", — объясняет глава министерства Тихон Фирсов.

По его словам, продолжительность жизни зимнего комара зависит от температуры окружающей среды. Как ни парадоксально, чем холоднее, тем дольше они живут, но всё равно — не больше нескольких недель. Однако за это время насекомые успевают выполнить свою главную задачу — произвести потомство.

Организм зимнего комара удивительно устойчив к внешним воздействиям. Самые древние останки этих существ датируются юрским периодом (около 190 миллионов лет назад), их находили даже в Антарктиде. Всё благодаря феноменальной приспосабливаемости — чтобы адаптироваться к неблагоприятным условиям, во взрослом возрасте зимние комары ничем не питаются, поэтому у них не развит челюстной аппарат.

"Зимних комариков бояться не следует, ведь они не пьют кровь в отличие от их собратьев, которые докучают человеку и животным в теплое время года", — подтверждает Фирсов.

Он напоминает, что зимние комары — важная часть экосистемы. Поэтому они приносят сплошную пользу, в отличие от их летних собратьев, способных заразить опасными инфекциями.

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