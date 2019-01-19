Собаки москвичей живут лучше пенсионеров из провинции

На сегодняшний день сумма прожиточного минимума для пенсионеров в Российской Федерации составляет 9 тысяч рублей. Пожилые люди в регионах, согласно социологическим опросам, в среднем тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей в месяц.
Примечательно, что в то же время на своих домашних животных россияне тратят в среднем порядка 4,5 тысяч рублей. Такими цифрами делятся ряд отечественных аналитических агентств. Больше всего, что неудивительно, россияне тратят на собак — от 4,5 до 7 тысяч рублей. Отметим, что эта сумма еще не включает в себя игрушки, передержку и услуги ветеринара.
Больше всего, разумеется, на любимых питомцев тратят жители столицы. Так, оказалось, что порой собаки москвичей питаются дороже, нежели многие пенсионеры из глухой российской провинции. Согласно предоставленной социологами информации, жители столицы балуют своих собак в среднем на 12-15 тысяч рублей в месяц. Москвичи признались, что зачастую предпочитают покупать своим собакам дорогие корма, а не разрекламированные дешевые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пенсионный фонд Российской Федерации озвучил реальные размеры пенсионных отчислений в стране. Так, как и предполагалось, оказалось, что российские пенсии мизерные. Например, жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Калмыкии получают в среднем по 11 тысяч рублей в месяц.
Фотография взята из социальных сетей.
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