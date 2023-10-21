Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв уволил со своего проекта политолога и востоковеда Евгения Сатановского.
Уволен обозреватель за оскорбительные высказывания в адрес представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
"Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа", — ранее заявил Сатановский.
Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что больше не видит никаких причин, чтобы продолжать с ним профессиональную деятельность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.