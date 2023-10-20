Писатель Антоновский: "Пора вводить закон о русофобии, чтобы даже оскорбление русского каралось серьёзным образом"

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время в РФ часто слышно о преступлениях мигрантов. В Санкт-Петербурге задержана азербайджанская банда малолеток, избивавшая на улицах подростков. Потом стало известно ещё о таких же группировках по стране.

Фото: Openverse

Это превратилось в модный флешмоб: избей русского и получи пять минут славы, пишет "Царьград". В РФ появилась странная субкультура, в которую погружаются выходцы из Средней Азии, Закавказья, к ним примыкают выходцы из Северного Кавказа, а иногда этнические русские.

"Эта субкультура основана на бандитских понятиях, на каких-то цитатах из учений радикального ислама. Стоит отметить, что нередко проводниками этой субкультуры являются бойцы ММА. Со спортивной точки зрения они ничего из себя не представляют, зато преуспели в треше — они ругаются матом, провоцируют стычки и так далее", — пишет писатель и публицист Роман Антоновский.

А когда они нападают толпой на одного, то объясняют это "братской помощью", и ввязываются в драку они, как правило, когда у них есть численный перевес. Но когда получают достойный ответ, то сразу пускают в ход ножи и пистолеты.

Чтобы бороться с этим, надо сделать два шага: ввести в Конституцию субъектности русского народа, указать, что интересы государствообразующего народа и других коренных народов РФ должны стоять выше, чем интересы приезжих.

А во-вторых, ввести закон о русофобии, чтобы даже оскорбление русского человека по нацпризнаку каралось бы самым серьёзным образом, подытожил эксперт.

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