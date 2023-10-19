На банкноте 1000 рублей нашли ещё одну "пасхалку": Зеленский Съезд

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

При изучении новых банкнот номиналом в 1000 рублей обнаружили неприятную находку с упоминанием Зеленского.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Помимо отсутствия православных крестов на тысячерублевой купюре с Нижним Новгородом, россиян оскорбило название дорожного объекта. На банкноте изображена улица Зеленский Съезд.

Такое название на российской валюте вызвало у патриотически настроенных граждан возмущение. Они увидели в этом намёк на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее актёр Иван Охлобыстин раскритиковал нехристианскую символюку на новых российских деньгах.

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