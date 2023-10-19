При изучении новых банкнот номиналом в 1000 рублей обнаружили неприятную находку с упоминанием Зеленского.
Помимо отсутствия православных крестов на тысячерублевой купюре с Нижним Новгородом, россиян оскорбило название дорожного объекта. На банкноте изображена улица Зеленский Съезд.
Такое название на российской валюте вызвало у патриотически настроенных граждан возмущение. Они увидели в этом намёк на президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее актёр Иван Охлобыстин раскритиковал нехристианскую символюку на новых российских деньгах.
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