Казахстан подтвердил запрет поставок в Россию на 106 видов товаров

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев подтвердил прекращение поставок на российский рынок 106 видов товаров. Причина, как сообщает EADaily, связана с санкциями со стороны Запада, которые повлияли на торговую политику Казахстана.
Среди этих товаров в перечень включены дроны и различные виды электроники, а также товары военного назначения.
"Мы приостановили экспорт 106 разнообразных продуктов, включая товары военного назначения, такие как дроны, компоненты электроники, специализированные чипы и аналогичную продукцию", — подтвердил Торебаев.
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