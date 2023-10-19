Казахстан подтвердил запрет поставок в Россию на 106 видов товаров

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев подтвердил прекращение поставок на российский рынок 106 видов товаров. Причина, как сообщает EADaily, связана с санкциями со стороны Запада, которые повлияли на торговую политику Казахстана.

Фото: Openverse

Среди этих товаров в перечень включены дроны и различные виды электроники, а также товары военного назначения.

"Мы приостановили экспорт 106 разнообразных продуктов, включая товары военного назначения, такие как дроны, компоненты электроники, специализированные чипы и аналогичную продукцию", — подтвердил Торебаев.

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