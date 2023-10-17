Более 5000 хакасов не забрали свои пенсионные накопления

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители республики, у которых остались невыплаченные средства в пенсионных накоплениях, могут получить эти деньги, сообщает Социальный фонд России в республике Хакасия.

Фото: Openverse

Уведомления об этом начали поступать в личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги" с апреля. Те, кто не зарегистрированы на портале, получают уведомления почтой. Всего эта рассылка касается 5354 жителей, которые имеют право на получение накоплений, но еще не обратились за ними, сообщает newkhakasiya.online.

Согласно текущим правилам, выплата накоплений происходит по заявлению гражданина, который может получить свои деньги в офисе Социального фонда или подать заявку на портале "Госуслуги". Сумма выплат зависит от размера накоплений и может быть выплачена как однократно, так и в виде ежемесячных выплат. Повышение пенсионного возраста не затрагивает эти выплаты: женщины могут получать свои накопления с 55 лет, а мужчины с 60. Если у гражданина есть право на досрочную пенсию, то выплату накоплений можно оформить даже раньше.

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