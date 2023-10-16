Российские либералы не могут поддержать того, против кого выступали США.
Оппозиция не делает выбора — он уже давно сделан за неё. Об этом заявил публицист Сергей Колясников.
"Если мы говорим про "оппозицию" именно, то там не надо искать какую-то идейность. Вот кого поддерживают США, тех поддерживают они. То есть люди, которые кормятся в консульстве США, не могут иначе. А вся русская "оппозиция", соответственно, оттуда", — цитирует "Царьград" аналитика.
Даже если Байден скажет, что он всецело за Палестину, либералы встанут рядом и начнут плеваться в Израиль, поскольку никакой идейности у них нет, подытожил обозреватель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.