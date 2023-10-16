"Если Байден поддержит Палестину, мы плюнем в Израиль": простота от "оппозиции"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские либералы не могут поддержать того, против кого выступали США.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Оппозиция не делает выбора — он уже давно сделан за неё. Об этом заявил публицист Сергей Колясников.

"Если мы говорим про "оппозицию" именно, то там не надо искать какую-то идейность. Вот кого поддерживают США, тех поддерживают они. То есть люди, которые кормятся в консульстве США, не могут иначе. А вся русская "оппозиция", соответственно, оттуда", — цитирует "Царьград" аналитика.

Даже если Байден скажет, что он всецело за Палестину, либералы встанут рядом и начнут плеваться в Израиль, поскольку никакой идейности у них нет, подытожил обозреватель.

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