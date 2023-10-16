Байден пытается объединить расколотую страну по устаревшей методичке — обвинить во всём РФ.
Правда, у него ничего не получается, поскольку в Штатах всем надоела пустая болтовня демократов.
"В настоящий момент Россия является главным геополитическим противником для США. То есть в будущем это Китай, а именно сейчас это РФ. И Байден себя позиционирует в качестве объединителя всего Западного мира, и объединять весь этот Запад он пытается на антироссийской основе своих восточноевропейских союзников и на антикитайской основе своих азиатских союзников", — сказал политолог Константин Блохин.
Так он прокомментировал заявление Байдена, что одной из основных целей его выдвижения на выборы будет подавление России, пишет "Царьград".
И самое примитивное, что можно сделать, это перевести стрелки, чем и занимается президент США, поскольку никакой больше стратегии у администрации президента Соединённых Штатов нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.