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Эксперт Никифорова дает советы, как правильно использовать секс-игрушки

1:27
Общество

Распространенные секс-игрушки могут скрывать потенциальные угрозы для вашего здоровья, включая вещества, способные вызвать вред органам и системам организма. Эксперт Виктория Никифорова разъясняет, что дешевые изделия из пластика могут содержать вредные фталаты, вызывающие проблемы с печенью и почками, а также негативно влияющие на эндокринную и репродуктивную системы. В этом контексте она предостерегает от использования анальных игрушек и вибраторов из некачественного пластика, которые могут вызвать даже химические ожоги. Подчеркивается, что контроль качества таких изделий должен быть более строгим.

Эксперт Никифорова дает советы, как правильно использовать секс-игрушки
Фото: Openverse

При выборе секс-игрушек, особенно вибраторов, следует уделить внимание цене и бренду. Дешевые модели часто изготавливаются из менее безопасного пластика. Однако даже высокая цена не всегда является гарантией качества. Чтобы обеспечить безопасность, эксперт рекомендует предпочитать игрушки из непористых материалов, таких как медицинский силикон, закаленное стекло или металл. Она также подчеркивает важность ухода и правильного хранения игрушек, а также выбора смазки на водной основе.

Таким образом, при использовании секс-игрушек важно обратить внимание на их качество и материал изготовления, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для здоровья.

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Что дают секс-игрушки и как выбрать для себя? / Вибраторы, анальные шарики, стимулирующие кольца
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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