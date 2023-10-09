В Подмосковье спасли заблудившихся в лесу грибников благодаря песне "Катюша"

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Московской области спасатели нашли заплутавших в лесу женщин, которые громко пели "Катюшу".

Фото: openverse

Один из спасателей снял в Подмосковье видео, на котором слышно, как из темноты леса доносятся женские голоса, испоняющие песню "Катюша". Спасатели подхватили песню и уже хором с заблудившимися продолжили исполнение.

Ранее нутрициолог рассказала об опасности отравления грибами.

Один из участников операции, старший смены ПСЧ-259 "Мособлпожспаса" Сергей Темнюк рассказал о произошедшем.

"Стало темно, женщины в лесу, они испугались и пели, чтобы себя обнаружить и чтобы, когда шумишь, к тебе не подойдёт никто. Они нас не слышат, кричат, поют. Я, чтобы поднять им настроение, присоединился к пению", — цитирует слова спасателя Telegram-канал "Подъём".

Спасатель порекомендовал при походе в лес надевать яркую одежду, брать с собой медикаменты, еду, воду, спички, зажигалку. Если заблудились, он советует остановиться там, где есть связь, и как можно быстрее звонить по номеру 112.

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