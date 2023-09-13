Нутрициолог рассказала об опасности отравления грибами

3:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В начале августа сообщение в издании "Известия" указывало, что с января по июнь текущего года 54 гражданина России пострадали от отравления ядовитыми грибами, и один из них умер. Иногда проблемы со здоровьем могут возникнуть и после употребления съедобных или условно съедобных грибов. В чем разница между ними? Съедобные грибы можно употреблять без специальной термической обработки, в то время как условно съедобные грибы требуют предварительного замачивания в воде и последующей варки два-три раза.

Фото: Pravda.Ru

В обоих случаях необходимо тщательно очистить грибы от земли, хорошо промыть их водой, а затем либо замочить, либо проварить.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, основные причины пищевого отравления, за исключением очевидно ядовитых видов, связаны с неправильным приготовлением и недостаточным знанием о видовых характеристиках лесных даров. Не рекомендуется собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, лучше использовать плетеные корзинки, а также избегать сбора старых, переросших, пораженных червями экземпляров и неизвестных видов.

Грибы не следует пробовать непосредственно во время сбора, а также они не должны подвергаться кулинарной обработке через день или более после сбора. Продукты маринования и соления грибов следует хранить в посуде из нержавеющей стали или глиняной глазурованной посуде, а не в оцинкованной.

Анастасия Костомаха, интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник, предостерегает от возможных последствий употребления некачественных грибов, которые могут вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, галлюцинации и головокружение, а также даже привести к смертельному исходу. Она подчеркивает, что грибники, как и саперы, могут совершить ошибку только один раз.

Грибное отравление — это острая интоксикация, которая может потребовать промывания желудка, приема сорбентов и использования антидотов для нейтрализации ядов. Даже в случае отравления средней степени тяжести человек может не справиться самостоятельно или с помощью близких, поэтому госпитализация в токсикологическое отделение необходима, так как ситуация может прогрессировать до комы и фатального исхода.

Пресс-служба Роспотребнадзора также сообщает, что основные признаки отравления могут проявиться через 1,5-2 часа после употребления грибов и включают в себя тошноту, рвоту, сильные боли в животе, частую диарею (до 15 раз в сутки), повышение температуры, слабый пульс, холод в конечностях, воспаление желудка и тонкого кишечника.

В таких случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего в постель и обильно поить холодной водой или крепким холодным чаем. Можно также предложить активированный уголь. Правильное лечение и своевременное обращение к врачу могут помочь облегчить состояние через сутки.

Анастасия Костомаха подчеркивает, что почти половина случаев отравления грибами сопровождается осложнениями, такими как анурия (отсутствие мочеиспускания), энцефалопатия (повреждение клеток мозга), полиорганная недостаточность (отказ нескольких органов жизнеобеспечения), нарушение свертываемости крови, кровотечения из десен, бледность кожных покровов и снижение артериального давления, сообщает "Вести Подмосковья".

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Отравление грибами. Опасные и ядовитые грибы. Какие грибы можно есть?