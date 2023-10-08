Российские хакерская группировка Killnet объявила войну Израилю: "Предали Россию"

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские хакеры из группировки Killnet в социальных сетях объявили о планах атаковать информистемы Израиля.

Фото: emirates247.com

От имени Killnet уже прозвучало обращение к израильскому правительству.

"Ещё в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию. Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля", — сообщают хакеры.

Killnet потом сообщает, что "госсайт израильского режима убит" и прикладывает скриншот с государственного портала gov.il. Но, как отмечается, ресурс подвис ненадолго и на данный момент опять работает.

Хакеры рассказывают, что их союзники и "братья" из Судана тоже присоединились к ним против "израильского режима".

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