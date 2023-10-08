Противостояние на Ближнем Востоке между арабами и израильтянами выгодно Москве.
Об этом заявил польский лидер Андрей Дуда. В местной прессе он рассказал, что в война в Израиле снизит западное внимание на украинский конфликт.
"Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине", — убеждён президент Польши.
Польский лидер опасается, что противостояние между политическим движением ХАМАС с Израилем обязательно вызовет новую эмигрантскую волну в Евросоюз. Дуда уверен, что мигранты с Ближнего Востока "обременяют Европу своим присутствием".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона