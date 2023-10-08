Польша утверждает, что война в Израиле выгодна России

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Противостояние на Ближнем Востоке между арабами и израильтянами выгодно Москве.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Об этом заявил польский лидер Андрей Дуда. В местной прессе он рассказал, что в война в Израиле снизит западное внимание на украинский конфликт.

"Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине", — убеждён президент Польши.

Польский лидер опасается, что противостояние между политическим движением ХАМАС с Израилем обязательно вызовет новую эмигрантскую волну в Евросоюз. Дуда уверен, что мигранты с Ближнего Востока "обременяют Европу своим присутствием".