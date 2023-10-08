Оружие, которое Запад поставляет ВСУ, появлялось у границ Израиля ещё летом

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️Оружие, которое НАТО поставляет киевскому режиму появлялось у границ Израиля ещё летом.

Фото: livejournal. com

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху это сообщал ещё в июне этого года в беседе с прессой.

Он тогда рассказывал, что любые системы вооружений, переданные Украиной на Ближний Восток, могут попасть в руки Тегерану и обязательно используются против Израиля. Он особо отмечал, что это совсем не перестраховка, и абсолютно не "теоретическая возможность", приводя в пример некоторые виды оружия.

"Это уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ", — подчеркнул Нетаньяху за несколько месяцев до вторжения политического движения ХАМАС на территорию Израиля.