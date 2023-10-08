Полицейский в Египте из табельного оружия застрелил семерых туристов из Израиля

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Туристы-израильтяне погибли в городе Александрия в Египте после того, как по ним из табельного оружия открыл огонь местный полицейский.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

По информации местных СМИ, египетский полицейский убил семерых человек.

На данный момент правоохранитель задержан.

Также ранее в Египте расстреляли автобус с туристами из Израиля, погибло не менее шести человек.

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