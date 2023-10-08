Туристы-израильтяне погибли в городе Александрия в Египте после того, как по ним из табельного оружия открыл огонь местный полицейский.
По информации местных СМИ, египетский полицейский убил семерых человек.
На данный момент правоохранитель задержан.
Также ранее в Египте расстреляли автобус с туристами из Израиля, погибло не менее шести человек.
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