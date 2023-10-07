Убежавший из России артист Максим Галкин* вместе со своей женой — певицей Аллой Пугачёвой получили массу "добрых напутствий" о будущей мобилизации в израильскую армию от "благодарных поклонников" в социальной сети.
Об этом сообщает телеканал "Царьград", предоставляя скриншоты комментариев в запрещенной в РФ соцсети.
Потом Галкин* не выдержал и закрыл комментарии.
"Расчувствовался, наверное. С женой перечитывают в умилении", — иронизирует издание.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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