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Галкина* завалили "добрыми напутственными" словами о будущей мобилизации в армию Израиля

0:35
Общество

Убежавший из России артист Максим Галкин* вместе со своей женой — певицей Аллой Пугачёвой получили массу "добрых напутствий" о будущей мобилизации в израильскую армию от "благодарных поклонников" в социальной сети.

Галкина* завалили "добрыми напутственными" словами о будущей мобилизации в армию Израиля
Фото: Instagram Максима Галкина

Об этом сообщает телеканал "Царьград", предоставляя скриншоты комментариев в запрещенной в РФ соцсети.

Потом Галкин* не выдержал и закрыл комментарии.

"Расчувствовался, наверное. С женой перечитывают в умилении", — иронизирует издание.

* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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