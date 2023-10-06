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Психолог Бенетт: на выходных нужно сделать выбор в пользу ресурсного отдыха

1:57
Общество

Чтобы действительно отдохнуть на выходных, человеку нужно понять, какой вид отдыха является для него ресурсным и даёт самый большой положительный эффект, сообщила психолог Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru.

Психолог Бенетт: на выходных нужно сделать выбор в пользу ресурсного отдыха
Фото: Openverse

По её словам, перед выходными необходимо задать самому себе следующий вопрос: "В какие моменты я счастлив?". Она добавила, что в суете люди часто забывают о том, какие события приносят им радость.

"И поэтому очень важно не забывать, что действительно делает нас счастливыми. Мы планируем работу. Точно так же мы можем запланировать и свой отдых. Часто мы откладываем на выходные много дел, но это уже не отдых, а другая работа. Если домашние дела не доставляют успокоения, то здесь сложно говорить о хорошем отдыхе. Для "разгрузки" выходных можно перенести уборку и стирку на будние дни", — сказала Бенетт.

Как пояснила психолог, если человек испытывает тревогу во время отдыха, ему лучше проконсультироваться со специалистом. Не исключено, что у него были какие-либо проблемы в детстве, уточнила эксперт.

Бенетт призвала воспринимать отдых как способ восстановления, наполнения самого себя энергией и возвращения в ресурсное состояние.

"У нас социальные сети формируют ложное представление о жизни других людей, которые рано встают, делают огромное количество дел, они суперуспешные и непрерывно всего добиваются. Но нужно понимать, что часто это просто картинка, люди показывают далеко не всё. Необходимо сфокусироваться на своей жизни на выходных", — считает психолог.

Она также подчеркнула, что выходные следует проводить с семьёй, своими мыслями. Это поможет перестать бежать за чужими целями и сформировать представление о собственном счастье, резюмировала специалист.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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