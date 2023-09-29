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Психолог Ивкова: как бороться с постотпускной депрессией и восстановиться

2:00
Здоровье

Часто после отпуска россияне сталкиваются с негативными эмоциями и ухудшением физического состояния. Психолог Кристина Ивкова из онлайн-сервиса Budu поделилась советами о том, как справляться с этими последствиями.

Психолог Ивкова: как бороться с постотпускной депрессией и восстановиться
Фото: openverse

Исследование Budu и сервиса OneTwoTrip показало, что более трети жителей России отправляются в отпуск раз в 9-12 месяцев, а четверть — раз в 6-9 месяцев. 35% россиян предпочитают отдыхать на прибрежных курортах у моря или океана, 13% предпочитают места с достопримечательностями, а 12% выбирают столицы или крупные туристические города.

Постотпускная депрессия может проявляться ухудшением настроения после отпуска и длиться около недели. Однако, если она продлевается более двух недель, рекомендуется обратиться к специалисту за помощью.

Одной из причин негативных эмоций после отпуска может быть недостаточно активное проведение времени во время отпуска. Важно помнить, что главная цель отпуска — дать организму отдохнуть.

Психолог Ивкова выделяет симптомы постотпускной депрессии, такие как апатия, потеря мотивации, раздражительность и негативное отношение к работе. Для преодоления этих эмоций эксперт предлагает следовать нескольким простым правилам.

Перед отпуском важно не оставлять сложные задачи нерешенными, чтобы вернувшись к работе, было легче войти в рабочий режим. Также можно вернуться с отпуска за 2-3 дня до начала работы, чтобы подготовиться и восстановить привычный ритм жизни.

Чтобы восстановить рабочее настроение, полезно заранее подготовить гардероб на первые несколько рабочих дней. Ивкова также советует больше отдыхать и высыпаться, чтобы восстановить силы. В первые дни после отпуска важно не перегружать себя работой.

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Депрессия. Признаки симптомы и виды депрессии. Советы психолога, как справиться с депрессией.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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