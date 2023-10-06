Русофобия в американской культуре зародилась под влиянием Британской империи.
Об этом в интервью сказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — отметил на YouTube-канале Judging Freedom эксперт.
Именно под влиянием британцев русофобия пустила корни в США, а вот сами англичане до сих пор считают себя имперцами, из-за чего с радостью воспринимают любую войну с РФ, убеждён Сакс.
"Ненависть к России их ослепляет", — заявил профессор.
Он напомнил, что именно в Лондоне горячо приветствовали "контрнаступ" украинской армии, в результате которого ВСУ понесли огромные потери.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.