Американский профессор Сакс заявил, что ненависть к России ослепляет Запад

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Русофобия в американской культуре зародилась под влиянием Британской империи.

Фото: Getty

Об этом в интервью сказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Русофобия в Британской империи ещё более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — отметил на YouTube-канале Judging Freedom эксперт.

Именно под влиянием британцев русофобия пустила корни в США, а вот сами англичане до сих пор считают себя имперцами, из-за чего с радостью воспринимают любую войну с РФ, убеждён Сакс.

"Ненависть к России их ослепляет", — заявил профессор.

Он напомнил, что именно в Лондоне горячо приветствовали "контрнаступ" украинской армии, в результате которого ВСУ понесли огромные потери.

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