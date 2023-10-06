Армянские власти заявили, что телеканалы России угрожают её безопасности Армении.
Да, именно так формулирует свою инициативу официальный Ереван, который вдруг решил запретить трансляцию российских каналов на территории Армении.
"Мол, нарушают они некий договор о вещании, да и вообще, слишком много на русском телевидении "антиармянского контента, который представляет угрозу национальной безопасности Армении", — цитирует властей Армении "Царьград.ТВ"
По мнению российского портала, Армения следует по пути Украины, тем более, что своего "Бандеру" — Ндже Ереван уже вытащил". Дальше книги из РФ и русский язык запретят и начнут во всех своих бедах винить россиян, подытожило издание.
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"Слава Украине в составе России", - теперь украинские пленные солдаты так на самом деле думают. Действительно, другого выхода у Украины нет.