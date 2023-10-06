В Ереване заявили, что телеканалы России угрожают безопасности Армении

Армянские власти заявили, что телеканалы России угрожают её безопасности Армении.

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Да, именно так формулирует свою инициативу официальный Ереван, который вдруг решил запретить трансляцию российских каналов на территории Армении.

"Мол, нарушают они некий договор о вещании, да и вообще, слишком много на русском телевидении "антиармянского контента, который представляет угрозу национальной безопасности Армении", — цитирует властей Армении "Царьград.ТВ"

По мнению российского портала, Армения следует по пути Украины, тем более, что своего "Бандеру" — Ндже Ереван уже вытащил". Дальше книги из РФ и русский язык запретят и начнут во всех своих бедах винить россиян, подытожило издание.