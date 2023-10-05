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Синоптик Позднякова: примерно треть месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

0:53
Общество

В столице России закончилось бабье лето, и пришло похолодание. Температура воздуха резко упала как днём, так и ночью. В течение ближайших трёх дней ожидается выпадение осадков, составляющих треть месячной нормы, по словам синоптика Татьяны Поздняковой.

Синоптик Позднякова: примерно треть месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня
Фото: by дзроман is licensed under

"В отдельные дни за сутки будет выпадать по 10-15 миллиметров осадков. Треть месячной нормы составляет 20 миллиметров. Поэтому не исключено, что именно такое количество и будет", — уточнила она в беседе с Телеканалом "360".

Синоптик также подчеркнула, что ближайшие дни будут характеризоваться ненастной и ветреной погодой. Кроме того, ожидаются смешанный снег и дождь.

"В воскресенье погода будет очень холодная, градусов на пять ниже нормы", — добавила Позднякова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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